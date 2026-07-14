Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια – Σηκώθηκαν 6 εναέρια

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο μέτωπο της φωτιάς στο Αλιβέρι Εύβοιας που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι. Κοντά στη φωτιά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες ενώ έχει σταλεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα.

Πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αερός συνδράμουν στη μάχη με τις φλόγες 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή βίντεο: Facebook – George forestfirefighting