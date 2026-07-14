Ψακούδια Χαλκιδικής: Πυρκαγιά κοντά σε κατοικίες
Συναγερμός σήμανε το πρωί στα Ψακούδια Χαλκιδικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, κοντά σε κατοικίες.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11:15, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες εκδηλώθηκαν πλησίον σπιτιών.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.
Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις