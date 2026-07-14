Ψακούδια Χαλκιδικής: Πυρκαγιά κοντά σε κατοικίες

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - καίει σε αγροτική περιοχή

Συναγερμός σήμανε το πρωί στα Ψακούδια Χαλκιδικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, κοντά σε κατοικίες.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11:15, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες εκδηλώθηκαν πλησίον σπιτιών.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.