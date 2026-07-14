Φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Πυρκαγιά καίει αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ήχησε πριν λίγο μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες .

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα.