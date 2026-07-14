LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Πελαργός επέστρεψε «σπίτι» του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/07/2026 12:44
Πελαργός επέστρεψε «σπίτι» του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ PRESS

Ένας μικρός πελαργός γύρισε “σπίτι” του μετά από την πτώση και τον τραυματισμό του στο Νευροκόπι χτες.

Στα συγκινητικά στιγμιότυπα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ PRESS, φαίνεται άνδρας του Δήμου Νευροκοπίου με τη βοήθεια ανηψωτικού μηχανήματος να βάζει τον πελαργό ξανά στη φωλιά του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ PRESS

Ο πελαργός έπεσε χτες από τη φωλιά του και δεν μπορούσε να πετάξει. Κάτοικοι της περιοχής τον βοήθησαν και τον έβαλαν σε ασφαλές σημείο μέχρι να καταφέρει ξανά να πετάξει.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης