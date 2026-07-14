Πελαργός επέστρεψε «σπίτι» του

Ένας μικρός πελαργός γύρισε “σπίτι” του μετά από την πτώση και τον τραυματισμό του στο Νευροκόπι χτες.

Στα συγκινητικά στιγμιότυπα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ PRESS, φαίνεται άνδρας του Δήμου Νευροκοπίου με τη βοήθεια ανηψωτικού μηχανήματος να βάζει τον πελαργό ξανά στη φωλιά του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ PRESS

Ο πελαργός έπεσε χτες από τη φωλιά του και δεν μπορούσε να πετάξει. Κάτοικοι της περιοχής τον βοήθησαν και τον έβαλαν σε ασφαλές σημείο μέχρι να καταφέρει ξανά να πετάξει.