Βγήκαν ξανά στους δρόμους οι συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι ξεκίνησαν νέο κύκλο κινητοποιήσεων από σήμερα, με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, καταβολή αναδρομικών και καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Που και πότε θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, στις 11:00. Την ίδια ημέρα, τα συνταξιουχικά σωματεία της Αχαΐας συγκεντρώθηκαν στις 10:00 έξω από τον ΕΦΚΑ Πάτρας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συντάξεις χηρείας και η χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 19 Οκτωβρίου με περιφερειακή συγκέντρωση στην Πρέβεζα. Θα συμμετάσχουν συνταξιουχικές οργανώσεις από την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και το Ιόνιο.

Στις 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Λιβαδειά. Την επόμενη ημέρα, στις 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, στις 10:00. Θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Κινητοποιήσεις σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι της Πελοποννήσου θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Πετρινού, στην Τρίπολη, στις 11:00.

Ο κύκλος των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί στην Κρήτη. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί παγκρήτιο συλλαλητήριο στην πλατεία Λιονταριών, στο Ηράκλειο.