Κακοκαιρία σε τρία μέτωπα: 204 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν Αττική, Εύβοια και Ρόδος, με την Πυροσβεστική να δέχεται 204 κλήσεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Στη Ρόδο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων.

Από το απόγευμα της Τρίτης έως τις 16:00 σήμερα το απόγευμα, οι περισσότερες κλήσεις καταγράφηκαν στη Ρόδο, όπου έφτασαν τις 113. Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν 64 αντλήσεις υδάτων και μετέφεραν 13 άτομα σε ασφαλή σημεία.

Συναγερμός στα Στεγνά της Ρόδου

Στην περιοχή Στεγνά, στον Αρχάγγελο, συνεχίζονται οι έρευνες κοντά στην ακτογραμμή. Εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα συνδράμουν το Λιμενικό και την Αστυνομία, ενώ στις έρευνες από τη θάλασσα συμμετέχει ταχύπλοο της Πυροσβεστικής.

Η σορός που εντοπίστηκε δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Παράλληλα, το 112 έχει ζητήσει από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Ζημιές σε Αττική και Εύβοια

Στην Αττική καταγράφηκαν 57 κλήσεις. Έχουν γίνει 40 κοπές δέντρων και δύο αντλήσεις υδάτων.

Στην Εύβοια, η Πυροσβεστική δέχθηκε 24 κλήσεις, προχωρώντας σε 18 κοπές δέντρων, τρεις αντλήσεις υδάτων και έναν καθαρισμό οδοστρώματος. Συνολικά, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκαν 34 κλήσεις.

Η υπερχείλιση ποταμών οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τα Ψαχνά και την ευρύτερη περιοχή της Μακρυκάπας. Μηνύματα περιορισμού των μετακινήσεων εστάλησαν επίσης σε Σκύρο, Σποράδες, Σκιάθο και Πολιτικά Ευβοίας.

Επιμένουν βροχές και θυελλώδεις άνεμοι

Παρότι η κακοκαιρία παρουσιάζει ύφεση στις περισσότερες περιοχές, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ σε ανατολική και νότια Ελλάδα. Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς αρκετές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης.