Σταύρος Φλώρος: Το μήνυμα που “ραγίζει” καρδιές

Ο Σταύρος Φλώρος, πρώην παίκτης του Survivor, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη νέα καθημερινότητά του μετά τον ακρωτηριασμό.

Στο υλικό φαίνεται να επιχειρεί να παίξει ξανά ποδόσφαιρο, φορώντας το προσθετικό του μέλος και χρησιμοποιώντας πατερίτσα για στήριξη.

Η ανάρτηση καταγράφει μια προσωπική στιγμή της προσπάθειάς του να προσαρμοστεί στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το σοβαρό ατύχημα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του βρίσκονται κοντά του, καθώς κάνει μια κίνηση με την μπάλα, επιστρέφοντας σταδιακά σε μια δραστηριότητα που αγαπά.

Η προσπάθεια του Σταύρου Φλώρου να παίξει ξανά ποδόσφαιρο

Μαζί με το βίντεο, ο Σταύρος Φλώρος ανάρτησε φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Σε μία από αυτές βρίσκεται σε γήπεδο πριν από τον ακρωτηριασμό, όταν είχε και τα δύο πόδια του, ενώ σε άλλη ποζάρει με το προσθετικό μέλος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη δυσκολία που νιώθει επειδή έχει στερηθεί απλές συνήθειες της προηγούμενης καθημερινότητάς του, με το ποδόσφαιρο να αποτελεί μία από αυτές.

Το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου για την υγεία

Μέσα από την ίδια δημοσίευση, ο πρώην παίκτης του Survivor έστρεψε την προσοχή στην αξία της υγείας και στην αλλαγή προτεραιοτήτων που μπορεί να προκαλέσει ένα πρόβλημα υγείας.