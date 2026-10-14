Ρόδος: Κλειστά και αύριο τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Θα γίνουν έλεγχοι και θα καταγραφούν οι ζημιές

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη.

Αύριο θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και θα καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά επίσης:

Μονάδες Προσχολικής Αγωγής

Τα Ειδικά Σχολεία

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Τις αθλητικές εγκαταστάσεις

Το Δημοτικό Ωδείο και

όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη, ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, η προτεραιότητά του είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.