Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας – Εξαπατούσαν, προσποιούνταν υπαλλήλους ηλεκτροδότησης και έκλεβαν

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται μέλη εγκληματικής οργάνωσης τα οποία εμπλέκονται σε 78 περιπτώσεις απατών κλοπών και ληστειών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με την βοήθεια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε. έφτασαν στα ίχνη της συμμορίας μετά από αξιολόγηση στοιχείων που είχαν στα χέρια τους.

Οι αρχές σχεδίασαν στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση και το πρωί του Σαββάτου συνέλαβαν 6 μέλη της συμμορίας.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε πως οι δράστες είχαν συστήσει και μπει στην εγκληματική οργάνωση από τον Ιανουάριο του 2026. Σκοπός της οργάνωσης ήταν οι κλοπές. Εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες με σκοπό να τους πάρουν χρήματα. Μάλιστα η “λεία” ξεπερνά τα 350.000 ευρώ.

Πως δρούσε η συμμορία

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε με τρεις τρόπους. Πρώτον εξαπατούσε, δεύτερον εισέβαλλε σε κατοικίες και έκλεβε και τρίτον έκλεβε καταλύτες οχημάτων.

Η συμμορία είχε την βάση της τα Άνω Λιόσια. Εκεί λειτουργούσε το τηλεφωνικό της κέντρο και ξεκινούσε η εξαπάτηση. Κάποια από τα μέλη τηελφωνούσαν στα υποψήφια θύματα τους και έκριναν ποιους θα μπορούσαν να εξαπατήσουν.

Στη συνέχεια η κλήση με το θύμα πέρνούσε στον κεντρικό τηλεφωνητή ο οποίος και ολοκλήρωνε την δουλειά.

Οι ρόλοι που προσποιούνταν τα μέλη της σπείρας

Τα σενάρια ήταν δύο. Ο τηλεφωνητής στην μία περίπτωση προσποιούνταν τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έλεγε στο θύμα πως υπάρχει ένα υποτιθέμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού του που άλλωτε αφορούσε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος, κάποια διαρροή ακόμα και ρευματοκλοπή. Έχτιζε ακόμη περισσότερο το σενάριο, βάζοντας να παίζει ηχογραφημένο μήνυμα που υποτίθεται ήταν από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ταυτόχρονα καθοδηγούσε το θύμα να ελέγξει το εσωτερικό του σπιτιού για το υποτιθέμενο πρόβλημα.

Αναστάτωνε το θύμα τους λέγοντας πως είτε θα προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος, είτε θα του επιβληθεί πρόστιμο. Σκοπός ήταν να πείσει το θύμα να κάνει κάτι άμεσα.

Το μέλος της σπείρας που επικοινωνούσε με το θύμα, έφτανε στο τελευταίο στάδιο της απάτης, λέγοντας πως για να αποφευχθεί πρόκληση πυρκαγιάς από το υποτιθέμενο πρόβλημα, ή ηλεκτρική υπερφόρτωση, πρεέπει να αφήσει ορισμένο χρηματικό ποσό και κοσμήματα σε κάποιο σημείο του σπιτιού.

Τότε αναλάμβαναν δράση οι “εισπράκτορες”, που πήγαιναν στο σημείο που το θύμα άφηνε τα χρήματα και τα κοσμήματα, όσο ο τηλεφωνητής το απασχολούσε.

Η απάτη όμως δεν σταματούσε εκεί. Ένα μέλος αναλάμβανε να εμφανιστεί προσποιούμενος τον αστυνομικό. Αυτός, προσέγγιζε το θύμα και ρωτούσε πληροφορίες σχετικά με την κλοπή και το περιστατικό.

Ο “λογιστής”

Στην δεύτερη περίπτωση, ο ρόλος ήταν εκείνος του λογιστή.

Σε αυτό το σενάριο, ο τηλεφωνητής προσποιούνταν τον λογιστή και ενημέρωνε το θύμα για την επιβολή φορολογικού προστίμου. Μάλιστα ισχυριζόταν πως η επιβολή είχε “παγώσει” για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ως αιτία του προστίμου, έλεγε πως είναι κάποιο αντικρείμενο αξίας που είχε στην κατοχή του το θύμα και δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Από την συζήτηση ο «λογιστής» “ψάρευε” το θύμα του σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που είχε στην κατοχή του.

Συνέχιζε ισχυριζόμενος, πως υπάρχει κίνδυνος επιβολήες προστίμου και για αδήλωτα κοσμήματα. Έπειτα έπειθε το θύμα να μαζέψει χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας να τα τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο, με σκοπό να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν στο σύστημα.

Στο τέλος οι εισπράκτορες, πήγαιναν στο σημείο και έπαιρναν το χρηματικό ποσό τα κοσμήματα και ότι άλλο είχε τοποθετήσει το θύμα.

Ξάφριζαν κατοικίες

Η συμμορία εκτός από τις απάτες, πραγματοποιούσε κλοπές και σε σπίτια. Συγκεκριμένα “χτυπούσε” στις περιοχές της Ελευσίνας, της Μαγούλας, της Μάνδρας, της Νίκαιας, του Κερατσινίου και στο Χαϊδάρι.

Παρατηρούσαν τα σπίτια – στόχους και τους χρόνους που οι ένοικοι έλειπαν. Με αυτοκίνητα, με κλεμμένες πινακίδες πήγαιναν στα σπίτια. Εισέβαλλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αφού ειχαν απενεργοποιήσει τον συναγερμό. Ταυτόχρονα, οι διαρρήκτες βρίσκονταν σε επικοινωνί, με τα υπόλοιπα μέλη που ήταν στο αυτοκίνητο προκειμένου να ενημερώνονται μην τυχόν εμφανιστούν οι ένοικοι.

Αν έρχονταν αντιμέτωποι με τους ενοίκους, διέφευγαν απειλώντας τους.

“Χτυπούσαν” και αυτοκίνητα

Στόχος της σπείρας ήταν και αυτοκίνητα. Στα Μέγαρα, προσέγγιζαν αυτοκίνητα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και αφαιρούσαν τους καταλύτες.

Έρευνα στα σπίτια των μελών της συμμορίας

Οι αρχές βρήκαν στην κατοχή και στα σπίτια των μελών της σπείρας και κατέσχεσαν:

πλήθος «επιχειρησιακών» συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM

και καρτών SIM πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών

και χρυσαφικών σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων

θρησκευτική εικόνα

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των πράξεων

που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των πράξεων 2 πιεσόμετρα

λεπίδες σπαθοσέγας

παιχνιδομηχανή

26 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

το χρηματικό ποσό των 2.915 ευρώ

Ακόμη οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και 7 αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε η σπείρα στην δράση της.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με την αστυνομία, η λεία της συμμορίας ξεπερνά τις 350.000 ευρώ

Σε βάρος των 6 ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες απάτες και κλοπές, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα.