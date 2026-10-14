Τζέιμς Καφετζής: Νόμιζα ότι ήμουν υγιής και τώρα είμαι καρδιακός

“Η ζωή είναι μικρή, είναι απίστευτο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν full healthy, δεν είχα τίποτα κανένα πόνο και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα καρδιακός. Με έχει κουμπώσει ένα σωρό χάπια πρωί μεσημέρι βράδυ και πρέπει να προσέχω τώρα. Μου φαίνεται πρέπει να κάνω bucket list πράγματα, απίστευτο ε; 30 χρονών παλικάρι, …..”, είπε ο Τζέιμς Καφετζής στο βίντεο που δημοσίευσε κάνοντας γνωστό στον κόσμο το πρόβλημα υγείας του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν προληπτικό έλεγχο. Αν και δεν είχε εμφανίσει ποτέ κάποιο σύμπτωμα ή ενόχληση, ενημερώθηκε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Η γιατρός του μάλιστα του εξήγησε ότι αν είχε πραγματοποιήσει προγραμματισμένο ταξίδι για καταδύσεις, θα κινδύνευε να χάσει τη ζωή του.