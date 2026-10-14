Ωρωπός: Υπερχείλισε ρέμα στην Μαλακάσα

Διακοπή της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόμο Μαρκοπούλου–Μαλακάσας, μετά την υπερχείλιση ρέματος κοντά στο Μουσείο «Φαέθων», λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Η επαρχιακή οδός έχει μετατραπεί σε ποτάμι και είναι απροσπέλαστη.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού, ο δρόμος έκλεισε για λόγους ασφαλείας. Θα παραμείνει κλειστός μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά.