LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στον Κουβαρά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2026 13:14
Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στον Κουβαρά
INTIME

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της πυροσβεστικής στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές σε πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού.

Για τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, για εκκένωση.

φωτιά κτηριο πυρκαγιά πυροσβέστες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από την εκκένωση στον Άγιο Στυλιανό

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης