Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στον Κουβαρά

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της πυροσβεστικής στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές σε πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού.

Για τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, για εκκένωση.