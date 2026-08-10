Αφροδίτη Νέστορα: Η σπαρακτική ανάρτηση για τη μητέρα της

Με μία φωτογραφία της μητέρας της και λίγες μόνο λέξεις, η Αφροδίτη Νέστορα αποτυπώνει τον αβάσταχτο πόνο της για την απώλειά της.

Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, έκανε η Αφροδίτη Νέστορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό της, η δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας της, συνοδεύοντάς την με λόγια που αποτυπώνουν το πένθος αλλά και την αγάπη που, όπως γράφει, θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Η 72χρονη Βάγια Νέστορα είχε χάσει τη ζωή της από τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη μετά την εμπρηστική επίθεση, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση είχε τραυματιστεί και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί με εγκαύματα.

Στη νέα της ανάρτηση, η Αφροδίτη Νέστορα απευθύνεται στη μητέρα της με λόγια που συγκλονίζουν:

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο.

Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να “ποτίσουν” με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δυο ζωές.

Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά.

Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω.

Σ’ αγαπώ».

Για την εμπρηστική επίθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.