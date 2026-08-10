Τρίπολη: Με μαύρα περιβραχιόνια οι Εποχικοί Πυροσβέστες

Με μαύρα περιβραχιόνια, στη μνήμη των συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους, συγκεντρώθηκαν στην Τρίπολη Εποχικοί Πυροσβέστες, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεων.

Οι εικόνες από τη συγκέντρωση καταγράφηκαν σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους πυροσβέστες να στέλνουν το μήνυμά τους τόσο για τους συναδέλφους που χάθηκαν όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Η κινητοποίηση στην Τρίπολη αποτελεί την αρχή μιας σειράς δράσεων που έχουν προγραμματίσει. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η Αθήνα, στις 31 Αυγούστου, με πανελλαδική συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τα αιτήματά τους

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η 12μηνη και σταθερή εργασία, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Με σεβασμό στους συναδέλφους που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και με αποφασιστικότητα για το μέλλον όλων όσοι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι Εποχικοί Πυροσβέστες.