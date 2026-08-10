Βίντεο ντοκουμέντο από την εκκένωση στον Άγιο Στυλιανό

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00 και επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 08:30, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παρυφές του Αγίου Στυλιανού, έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κατευθύνουν την φωτιά, μέσα σε χαράδρα, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας

‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου_Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

Υπενθυμίζεται ότι:

– Στις 08:10 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

– Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Πηγή βίντεο: Ελληνική αστυνομία, Πυροπροστασία δασών Λαυρεωτικής (facebook)