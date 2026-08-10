Κύθηρα: Προσάραξε θαλαμηγός σε βραχώδη ακτή

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές στα Κύθηρα για ένα σοβαρό περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θαλαμηγός με γερμανική σημαία, προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Διακόφτι Κυθήρων. Στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ADELLIN FM

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος τα οποία βοήθησαν να βγει στη στεριά ο άνδρας ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή βίντεο: Facebook Diakofti.gr