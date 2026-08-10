Κύθηρα: Προσάραξε θαλαμηγός σε βραχώδη ακτή
Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές στα Κύθηρα για ένα σοβαρό περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού σκάφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η θαλαμηγός με γερμανική σημαία, προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Διακόφτι Κυθήρων. Στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος τα οποία βοήθησαν να βγει στη στεριά ο άνδρας ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.
Πηγή βίντεο: Facebook Diakofti.gr
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