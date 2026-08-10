Σκιάθος: Τουρμπίνα αεροσκάφους “πήρε και σήκωσε” βαλίτσες

Επικίνδυνη «συνήθεια» για τουρίστες στη Σκιάθο που προσεγγίζουν τον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου για μια φωτογραφία.

Μια περίεργη και συνάμα επικίνδυνη συνήθεια διατηρούν οι τουρίστες στη Σκιάθο. Το αεροδρόμιο του νησιού βρίσκεται πολύ κοντά σε παραλία με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να προσεγγίζουν εύκολα τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο της Daily Mail, τουρίστες με βαλίτσες βρίσκονται στη παραλία Ξάνεμος, για να βιντεοσκοπήσουν την στιγμή της απογείωσης αεροσκάφους.Δεν υπολoγίζουν όμως το γεγονός των ριπών των τουρμπινών του αεροσκάφους. Οι ισχυρές ριπές παρέσυραν βαλίτσες και προσωπικά αντικείμενα, ενώ δυσκόλεψαν και την ισορροπία των ανθρώπων.

Πηγή Βίντεο: Facebook Daily Mail