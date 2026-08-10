Ελάφι εγκλωβίστηκε σε σύρματα

Ένα ελάφι βρέθηκε εγκλωβισμένο το πρωί της Κυριακής στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου. Συγκεκριμένα το ζώο είχε μπλεχτεί σε σύρματα που περίφραζαν χωράφι και αδυνατούσε να απελευθερωθεί.

Στο σημείο έσπευσε η δασική υπηρεσία με δύο δασοφύλακες, ενώ κινητοποιήθηκαν και εθελοντές για την διάσωση του ζώου.

Το ελάφι ήταν φανερά αναστατωμένο και εξαντλημένο καθώς προσπαθούσε απεγνωσμένα να απελευθερωθεί.

Η διάσωση

Η κατάσταση απαιτούσε των λεπτό χειρισμό των ειδικών και τον εθελοντών που βρίσκονταν στο σημείο προκειμένου να μην τρομάξει και τραυματιστεί το ελάφι. Δασοφύλακες και εθελοντές συνεργάστηκαν αρμονικά προκειμένου να απελευθερωθεί σύντομα και αναίμακτα το ζώο. Ξεκίνησαν να κόβουν με προσοχή το τμήμα της περίφραξης που είχε μπλεχτεί το ελάφι και εν τέλει όλα πήγαν καλά με το ζώο να ελευθερώνεται και να απομακρύνεται.

Σημειώνεται πως η μέρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή και η παραμονή του ελαφιού εγκλωβισμένο κάτω από τον ήλιο, ανάμεσα στα σύρματα,θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Πηγή βίντεο: Facebook Stamatis Chourdakis