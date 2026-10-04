Β. Χαραλαμπόπουλος: «Ζω κοσμογονικές αλλαγές… με την Λίνα δεν είμαστε μαζί»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή “Καλύτερα δεν γίνεται” και μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, το «Ριφιφί», τη μουσική, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή του.

Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί θεατρικά στον «Συρανό» στο Θέατρο Ακροπόλ (πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου), ενώ τηλεοπτικά συμμετείχε στο «Ριφιφί», τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στον Alpha.

Για τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως την περίμενε εδώ και καιρό.

«Ήθελα εδώ και καιρό να συνεργαστώ με τον Σωτήρη Τσαφούλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το κλίμα στα γυρίσματα, στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βρέθηκαν μαζί στη σειρά.

«Στο Ριφιφί φτιάξαμε μια φανταστική παρέα χωρίς να το προσπαθήσουμε», είπε, περιγράφοντας τη χημεία που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους συντελεστές.

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Ας χαθείς» του Χρήστου Θηβαίου

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ο Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη μουσική και αποκάλυψε μια ιδιαίτερη ιστορία με τον Χρήστο Θηβαίο.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε και μια άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ας χαθείς», που ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβαίος. Όπως είπε, πριν από αρκετά χρόνια είχε επισκεφθεί τον τραγουδιστή στο σπίτι του και, κάποια στιγμή, του έδωσε ένα χαρτί με στίχους που είχε γράψει ο ίδιος, ρωτώντας τον αν θα ήθελε να τους αξιοποιήσει.

Τα χρόνια πέρασαν και οι δύο άνδρες χάθηκαν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο Χαραλαμπόπουλος μάλιστα δεν θέλησε να τον ρωτήσει τι απέγιναν οι στίχοι. Αρκετά χρόνια αργότερα, άκουσε τυχαία το τραγούδι και βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη: άκουσε τους δικούς του στίχους να τραγουδιούνται από τον Χρήστο Θηβαίο. «Έχω τρελαθεί. Συγκινήθηκα πάρα πολύ», περιέγραψε.

Το πιο απρόσμενο, όμως, ήρθε στη συνέχεια. Όταν ο Θηβαίος αποφάσισε να ετοιμάσει τον δίσκο, βρήκε μέσα στα χαρτιά του το τραγούδι, χωρίς να θυμάται ποιος είχε γράψει τους στίχους. Έτσι, αναζητώντας τον στιχουργό, τελικά αποφάσισε να κυκλοφορήσει το τραγούδι με την ένδειξη «Άδηλο». Ο Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε τότε πως πίσω από τους στίχους βρισκόταν ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη δουλειά και τις επιλογές του.

«Έχω να λέω για τον εαυτό μου ότι δεν υπήρξα ποτέ υπάλληλος», είπε, αναφερόμενος στη διαδρομή που έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια.

Η πιο προσωπική στιγμή ήρθε όταν η Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε αν στη ζωή του είναι όλα καλά.

Ο Χαραλαμπόπουλος μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές», είπε, αναφερόμενος αρχικά στην απώλεια του πατέρα του, που, όπως είπε, «δεν ήταν στο πρόγραμμα και έγινε ξαφνικά».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως με τη Λίνα Πρίντζου δεν είναι πλέον μαζί, εδώ και κάποιο διάστημα.

Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για εκείνη, ωστόσο, έδειξε πως ο χωρισμός δεν έφερε αντιπαράθεση.

«Με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και κάποιο διάστημα, είμαστε όμως πολύ καλά», είπε.

Μάλιστα, έδωσε τη δική του οπτική για το τι σημαίνει ένας χωρισμός.

«Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί», σημείωσε.

Για τη δική τους σχέση, ήταν ξεκάθαρος.

Ο ίδιος και η Λίνα, όπως είπε, δεν έχουν μετανιώσει για όσα έζησαν μαζί. Αντίθετα, εξακολουθούν να σέβονται, να εκτιμούν και να αγαπούν ο ένας τον άλλον.

«Ο καθένας σέβεται, εκτιμά, αγαπά τον άλλον ακόμα και είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», ανέφερε.

Μια περίοδος με σημαντικές αλλαγές για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Νέα θεατρική παράσταση, μια μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, αλλά και προσωπικές εξελίξεις που ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί με ειλικρίνεια.