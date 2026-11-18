Μετά από διακοπή δύο εβδομάδων, τα βλέμματα στρέφονται ξανά στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στην αμαξοστοιχία.

Επαναλαμβάνεται σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η ακροαματική διαδικασία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έπειτα από διβδόμαδη διακοπή. Κατά τη σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση, στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβουν συνολικά 16 επιζώντες επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 4 Νοεμβρίου, κατέθεσαν επιζώντες που ταξίδευαν στο κυλικείο, καθώς και στο δεύτερο και το τρίτο βαγόνι, με τον Ρομπέρτο Ντρίστι να αποτελεί τον δεύτερο επιβάτη του κυλικείου που έδωσε κατάθεση.

Βάσει της χαρτογράφησης που εκπόνησε η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) για τις θέσεις των επιβατών την ώρα της σύγκρουσης —η οποία παρουσιάστηκε στο δικαστήριο— στο κυλικείο βρίσκονταν 31 άνθρωποι, εκ των οποίων σώθηκαν μόνο έξι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΔΑΠΟ, τουλάχιστον τρεις επιβάτες επέζησαν της αρχικής σύγκρουσης, αλλά έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ακολούθησε.

Από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στις 7 Σεπτεμβρίου έως και τη διακοπή της 4ης Νοεμβρίου, έχουν εξεταστεί 137 μάρτυρες —στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων— ενώ για ακόμη 37 δηλώθηκε παραίτηση.

Ο συνολικός κατάλογος των μαρτύρων της δίκης περιλαμβάνει 366 άτομα. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος καταθέσεων των επιβατών, θα ακολουθήσουν αστυνομικοί, διασώστες και στελέχη που επιχείρησαν στο σημείο της τραγωδίας. Έως τις 16 Δεκεμβρίου, οπότε και θα διακοπεί η δίκη για τις εορτές των Χριστουγέννων, έχουν προγραμματιστεί 15 ακόμη συνεδριάσεις.

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 36 νυν και πρώην στελέχη φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών). Από αυτούς, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, μέσω πράξεων που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ξένες περιουσίες. Οι πράξεις αυτές, που φέρονται να τελέστηκαν από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τον βαρύ τραυματισμό πολλών ακόμη, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.