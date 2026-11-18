Σε μια ακόμη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης κινητοποιήθηκαν οι αρχές, καθώς δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν σε κίνδυνο στα ανοιχτά της Ιεράπετρας.

Ένα παραπλέον δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά εντόπισε και περισυνέλεξε 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες από λέμβο, στη θαλάσσια ζώνη 41 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση διάσωσης διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Οι 37 διασωθέντες οδηγούνται αυτή την ώρα με ασφάλεια προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων, στα νότια παράλια της Κρήτης.