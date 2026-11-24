Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελειοδικών Πατρών εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, την Τρίτη (24/11), η υπόθεση του θανάτου της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας. Η νεαρή λεχώνα πέθανε στις 6 Ιουνίου 2020, λίγες ημέρες αφότου γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή ένα υγιές παιδί.

Στο εδώλιο βρίσκονται η αναισθησιολόγος που είχε την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης και ο νοσηλευτής αναισθησιολογίας που είχε αναλάβει την παρακολούθηση της 27χρονης. Και οι δύο είχαν κριθεί ένοχοι πρωτοδίκως για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια.

Η καισαρική και η επιπλοκή μετά τον τοκετό

Η Δώρα υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη καισαρική στις 18 Μαΐου 2020 και έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Μετά τη γέννηση του παιδιού της υπέστη εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου, με επακόλουθη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Η 27χρονη νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», όπου κατέληξε στις 6 Ιουνίου 2020.

Από την αρχή, ο θάνατός της αποδόθηκε σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις της αναισθησιολόγου που ανέλαβε την κάλυψη της καισαρικής τομής, καθώς και σε αμελείς πράξεις και παραλείψεις του νοσηλευτή αναισθησιολογίας που παρακολουθούσε την ασθενή.

Η πρωτόδικη απόφαση για αναισθησιολόγο και νοσηλευτή

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών είχε κηρύξει ομόφωνα ενόχους την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια.

Στην αναισθησιολόγο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον νοσηλευτή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Η εφετειακή δίκη θα εξετάσει εκ νέου την υπόθεση και την πρωτόδικη κρίση.

Η θέση της υπεράσπισης στο Εφετείο Πατρών

Ο Νίκος Ρουσόπουλος, δικηγόρος υπεράσπισης της αναισθησιολόγου, δήλωσε για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό:

«Ξεκινά αύριο στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελειοδικών Πατρών σε δεύτερο βαθμό η δίκη της αναισθησιολογου για την υπόθεση του θανάτου της λεχώνας που είχε καταδικασθεί σε πρώτο βαθμό. Προσδοκούμε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει και που μέχρι σήμερα βρίσκονται στο απυρόβλητο».