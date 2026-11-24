Ακινητοποιημένη από τις 08:50 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού παραμένει η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, εξαιτίας τεχνικής βλάβης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, έχουν ήδη αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου να μεταφέρουν το τρένο στον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί θα αντικατασταθούν οι μηχανές και στη συνέχεια η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει την πορεία της προς την Αθήνα.

Καθυστερήσεις και στο αντίστροφο δρομολόγιο

Το πρόβλημα επηρεάζει και τη σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις αναμένονται τόσο στο IC51 όσο και στο IC50, που εκτελεί την αντίθετη διαδρομή.

Η εταιρεία ενημερώνει ότι το προσωπικό του τρένου παραμένει δίπλα στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση και συνδρομή μέχρι να αντιμετωπιστεί η βλάβη.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.