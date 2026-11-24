Σοφία Παυλίδου: Σπάνια φωτογραφία με τους δίδυμους γιους της στην έξοδο από τον στρατό
Μια οικογενειακή φωτογραφία με τους δίδυμους γιους της μοιράστηκε η Σοφία Παυλίδου στο Instagram, έπειτα από την προγραμματισμένη έξοδο του ενός από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί.
Η ηθοποιός βρέθηκε στο στρατόπεδο μαζί με τον άλλο της γιο, προκειμένου να τον παραλάβουν και να περάσουν λίγες ώρες μαζί.
Η έξοδος του νεαρού στρατιώτη είχε οριστεί για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Η ολιγόωρη άδεια από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του έδωσε στην οικογένεια την ευκαιρία να συναντηθεί ξανά μετά τον αποχωρισμό.
Η Σοφία Παυλίδου και ο γιος της μετέβησαν στη μονάδα όπου υπηρετεί ο δίδυμος αδελφός του, μετατρέποντας την παραλαβή του σε μια κοινή οικογενειακή έξοδο.
Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – pavlidou.sofia
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