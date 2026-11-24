Μια οικογενειακή φωτογραφία με τους δίδυμους γιους της μοιράστηκε η Σοφία Παυλίδου στο Instagram, έπειτα από την προγραμματισμένη έξοδο του ενός από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο στρατόπεδο μαζί με τον άλλο της γιο, προκειμένου να τον παραλάβουν και να περάσουν λίγες ώρες μαζί.

Το Instagram Story που ανέβασε η Σοφία Παυλίδου μαζί με τους γιούς της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-pavlidou.sofia

Η έξοδος του νεαρού στρατιώτη είχε οριστεί για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Η ολιγόωρη άδεια από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του έδωσε στην οικογένεια την ευκαιρία να συναντηθεί ξανά μετά τον αποχωρισμό.

Η Σοφία Παυλίδου και ο γιος της μετέβησαν στη μονάδα όπου υπηρετεί ο δίδυμος αδελφός του, μετατρέποντας την παραλαβή του σε μια κοινή οικογενειακή έξοδο.

Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – pavlidou.sofia