Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί όταν γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε πλοίο με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό, την γυναίκα βρήκε μέλος του πληρώματος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν μπήκε στην καμπίνα της.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν ηλικίας 40-45 ετών και καταγόταν από χωριό του Ηρακλείου. Φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι Αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών προβλημάτων, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.