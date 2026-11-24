Αποκλειστικά στον Alpha στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Φρόσω Κυριαζή, μίλησε η μητέρα του 14χρονου, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε όπλα μέσω διαδικτύου. Η ίδια έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα έχουν γίνει γνωστά, διαψεύδοντας δημοσιεύματα για το μαχαίρι και τους ισχυρισμούς περί σχεδιασμένης επίθεσης.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια δεν γνώριζε ότι το παιδί είχε αναζητήσει όπλο μέσω Telegram. Ο 14χρονος μίλησε με την αστυνομία και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις.

Παράλληλα, η μητέρα διέψευσε κατηγορηματικά ότι αγόρασε μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών. Όπως είπε, επρόκειτο για ένα μικρό μαχαίρι ψαρέματος, ενώ χαρακτήρισε ψευδή τα σχετικά δημοσιεύματα. Αρνήθηκε επίσης ότι ο γιος της είχε σκοπό να βιντεοσκοπήσει κάποια επίθεση.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά και το bullying

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε όσα παρατηρούσαν οι γονείς το τελευταίο διάστημα. Ο 14χρονος είχε αλλάξει συμπεριφορά, δεν κοιμόταν τα βράδια, ήταν σκεπτικός, νευρικός και στεναχωρημένος, ενώ δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο.

Αρχικά, δεν είχε μιλήσει στους γονείς του για όσα περνούσε. Όπως αποκάλυψε η μητέρα, άρχισε να ανοίγεται περισσότερο όταν η οικογένεια συζήτησε μαζί του παρουσία της αστυνομίας. Τότε αναφέρθηκε σε πρόσωπα και περιστατικά bullying που, σύμφωνα με όσα τους είπε, αντιμετώπιζε επί περίπου ενάμιση χρόνο.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι τα περιστατικά δεν συνδέονται με το σχολείο στο οποίο φοιτά ο 14χρονος, τονίζοντας ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους συμμαθητές του.

«Έχει μετανιώσει, αλλά έχει θυμό»

Η μητέρα παραδέχθηκε ότι το παιδί έχει μετανιώσει για όσα συνέβησαν, ωστόσο εξακολουθεί να αισθάνεται θυμό για όσα υποστηρίζει ότι βίωνε επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ήτανε λάθος ο τρόπος του», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια περιμένει πλέον τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας.

Οι γονείς, όπως είπε, θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να βρεθεί λύση.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τις συνθήκες και τα κίνητρα βασίζονται και στις καταθέσεις που έχουν δοθεί στις αρχές.