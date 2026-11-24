Το νηπιαγωγείο στο Ελληνικό Βορείων Τζουμέρκων ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το σχολικό έτος 2027-2028, έπειτα από 16 χρόνια αναστολής λειτουργίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων ενέκρινε ομόφωνα την επαναλειτουργία του, μετά τη θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Η απόφαση έρχεται μετά από αίτημα οικογενειών της περιοχής, καθώς στο χωριό υπάρχουν σήμερα πέντε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι γονείς τους έχουν ήδη καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις, ζητώντας να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο του οικισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία γεννήσεων που επικαλείται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο αριθμός των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναμένεται να παραμείνει σταθερός και τα επόμενα χρόνια.

Η απόσταση των 10 χιλιομέτρων και οι δύσκολες μετακινήσεις

Ένας από τους βασικούς λόγους για την επαναλειτουργία είναι η δυσκολία πρόσβασης στο πλησιέστερο νηπιαγωγείο. Αυτό βρίσκεται στο Κουτσελιό, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ελληνικό.

Τα παιδιά χρειάζεται να μετακινούνται καθημερινά μέσω ενός δύσκολου επαρχιακού οδικού δικτύου. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη τον χειμώνα, όταν οι χιονοπτώσεις και ο παγετός επιβαρύνουν τις μετακινήσεις.

Το νηπιαγωγείο του Ελληνικού λειτουργούσε μέχρι και το σχολικό έτος 2010-2011, όταν καταργήθηκε. Για την επαναλειτουργία του προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού, η οποία φιλοξενούσε και παλαιότερα τη σχολική μονάδα. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος καταλληλότητας.

Ο Δήμος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα

Με την ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπει ότι ο Δήμος θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες του νηπιαγωγείου. Σε αυτές περιλαμβάνονται η θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, η καθαριότητα, η συντήρηση και η προμήθεια αναλώσιμων.

Η επιστροφή του νηπιαγωγείου θεωρείται σημαντική και για το Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, το οποίο σήμερα λειτουργεί με μικρό αριθμό μαθητών.

Έτσι, τα παιδιά θα μπορούν να ξεκινούν την προσχολική τους εκπαίδευση στο χωριό και στη συνέχεια να συνεχίζουν στο τοπικό Δημοτικό Σχολείο, ενισχύοντας τη διατήρηση της σχολικής ζωής στο Ελληνικό.