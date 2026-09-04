Απελευθερώθηκαν φτερωτοί ταξιδιώτες στην λίμνη Κάρλα
Χθες ήταν μία ξεχωριστή μέρα για τη φύση, καθώς 12 πελαργοί επανεντάχθηκαν στην λίμνη Κάρλα, έπειτα από δύο εβδομάδες φύλαξης.
Τα αποδημητικά πουλιά έφτασαν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Τα 12 τυχερά πελαργάκια είναι η πρώτη ομάδα που απελευθερώθηκε στην φύση. Ενώ πριν την επανένταξή τους έμειναν για τουλάχιστον δυο εβδομαδες όλα μαζί στον μεγάλο κλωβό πτήσης, που έχει κατασκευάσει η ΑΝΙΜΑ- Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής σε χώρο της δικαιοδοσίας του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.
Τα πτηνά κατάφεραν να φτιάξουν μια καλή ομάδα και να δεθούν μεταξύ τους. Παράλληλα, ο σύλλογος αναμένει ότι σύντομα θα οδεύσουν όλα μαζί προς την Αφρική, για να περάσουν εκεί τον χειμώνα.
Η απελευθέρωσή τους οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Θεσσαλίας του Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ και συμμετείχαν το Δασαρχείο Βόλου και οι συνεργάτες μας από την Ενωση Παλαιών Προσκόπων, που όλο το καλοκαίρι διεκπεραιώνουν τις μεταφορές των τραυματισμένων ζώων από Βόλο προς Αθήνα.
Όπως συνηθίζεται πριν την απελευθερωση τους, στα πουλιά τοποθετήθηκαν ειδικά αναγνωριστικά δαχτυλίδια στα πόδια τους (δακτυλίωση) και παράλληλα μετρήθηκαν τα σχωματικά τους χαρακτηριστικά.
Τα πελαργάκια απολαμβάνουν ήδη την ελευθερία τους και εκμεταλλεύονται ένα ποτιστικό μηχάνημα, στα χωράφια της Κάρλας, για να κάνουν ντουζ…μέχρι να επιστρέψουν στην Αφρική.
Στις δύο τελευταίες φωτογραφίες, τα πελαργάκια στον κλωβό πτήσης, λίγο πριν την απελευθέρωση. Τα πελαργάκια απολαμβάνουν την ελευθερία τους και εκμεταλλεύονται ένα ποτιστικό μηχάνημα, στα χωράφια της Κάρλας, για να κάνουν ντουζ…μέχρι να επιστρέψουν στην Αφρική.
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