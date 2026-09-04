Απελευθερώθηκαν φτερωτοί ταξιδιώτες στην λίμνη Κάρλα

Χθες ήταν μία ξεχωριστή μέρα για τη φύση, καθώς 12 πελαργοί επανεντάχθηκαν στην λίμνη Κάρλα, έπειτα από δύο εβδομάδες φύλαξης.

Τα αποδημητικά πουλιά έφτασαν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Τα 12 τυχερά πελαργάκια είναι η πρώτη ομάδα που απελευθερώθηκε στην φύση. Ενώ πριν την επανένταξή τους έμειναν για τουλάχιστον δυο εβδομαδες όλα μαζί στον μεγάλο κλωβό πτήσης, που έχει κατασκευάσει η ΑΝΙΜΑ- Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής σε χώρο της δικαιοδοσίας του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.

Τα πτηνά κατάφεραν να φτιάξουν μια καλή ομάδα και να δεθούν μεταξύ τους. Παράλληλα, ο σύλλογος αναμένει ότι σύντομα θα οδεύσουν όλα μαζί προς την Αφρική, για να περάσουν εκεί τον χειμώνα.