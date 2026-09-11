Προκάλεσαν αναγκαστική προσγείωση-Αθωώθηκαν οι Βρετανοί

Αθωώθηκαν οι δύο Βρετανοί που προκάλεσαν επεισόδιο σε πτήση. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε δόλος.

Οι δύο Βρετανοί, ηλικίας 39 και 42 ετών, κρίθηκαν αθώοι για το περιστατικό που προκάλεσαν σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο. Τα δύο αδέλφια, είχαν συλληφθεί, έπειτα από αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο « Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία υποστήριξαν ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησαν από το προσωπικό του αεροσκάφους να τους σερβίρει αλκοόλ. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να τους εξυπηρετήσει.

Υποστήριξαν επίσης ότι είχαν καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ , καθώς δεν γνώριζαν τη νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Το δικαστήριο έδειξε επιείκεια και έκρινε ότι δεν υπήρχε δόλος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τους αθωώσει για τις πράξεις της παράβασης εντολών κυβερνήτη και της διασάλευσης της τάξης αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, τα δύο αδέλφια, προκάλεσαν αναστάτωση στην καμπίνα και είχαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος, αλλά και συνεπιβάτες.

Μάλιστα, ο 39χρονος φέρεται να βιντεοσκόπησε μέλη του πληρώματος (αθωώθηκε και γι’ αυτή την κατηγορία), ενώ ο 42χρονος είχε εντοπιστεί νωρίτερα από το προσωπικό της καμπίνας να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Έπειτα από αυτά τα γεγονότα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε να αλλάξει πορεία και το αεροσκάφος πραγματοποίησε, γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης, αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Μετά την προσγείωση, οι δύο Βρετανοί συνελήφθησαν, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τη Ρόδο.