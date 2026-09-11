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104 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 15:16
104 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας
ΙΝΤΙΜΕ

Δύο λέμβοι με συνολικά 104 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά ανοιχτά της Ιεράπετρας.

Οι αλλοδαποί διασώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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