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Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/11/2026 10:32
Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών
Εικόνα από το μνημείο των 57 θυμάτων που βανδάλισαν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-onlarissa.gr

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο που είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, στην πλατεία ΟΣΕ της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προχώρησαν σε παρεμβάσεις πάνω στο μνημείο, αλλοιώνοντας την επιφάνειά του. Παράλληλα, δεν περιορίστηκαν στις χαράξεις, καθώς προκάλεσαν και φθορές μικρής έκτασης στον περιβάλλοντα χώρο.

Λάρισα Πλατεία Μνημείο
Εικόνα από την πλατεία ΟΣΕ, στην οποία έγινε ο βανδαλισμός του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-onlarissa.gr

Η αφιερωματική πλάκα τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία.

Η σιδηροδρομική τραγωδία είχε σημαδέψει ολόκληρη τη χώρα, με τη Λάρισα να βρίσκεται στο επίκεντρο της τραγικής υπόθεσης.

Πηγή Φωτογραφιών: onlarissa.gr

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