Κολωνάκι: Συναγερμός για ύποπτο σάκο στην Ξενοκράτους – Έφτασε το ΤΕΕΜ

Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ξενοκράτους, στο Κολωνάκι.

Το αντικείμενο που βρέθηκε στο σημείο είναι ένας σάκος, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση της Αστυνομίας. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 09:00, ενώ η σχετική ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 09:16 και ακολούθησε επικαιροποίηση στις 09:26.

Το ΤΕΕΜ στην οδό Ξενοκράτους

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στον σάκο και να διαπιστώσει το περιεχόμενό του.

Η εξέταση από το ΤΕΕΜ αποτελεί την προβλεπόμενη θεσμική ενέργεια για τη διερεύνηση περιστατικών με ύποπτα αντικείμενα σε δημόσιο χώρο. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο του σάκου.