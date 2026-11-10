Ξεκινούν στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγούνται από σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του πολυπλόκαμου οικονομικού κυκλώματος, το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομική αιμορραγία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών.

Λόγω του τεράστιου όγκου της δικογραφίας, η δικαστική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος τριημέρου. Συνολικά, το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν 16 συλληφθέντες –ανάμεσά τους γνωστοί επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, καθώς και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί»–, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων στη δικογραφία ξεπερνά τους 1.200.

Βαρύ κατηγορητήριο για κακουργήματα

Οι διωκόμενοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, οι οποίες αφορούν:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημία να υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Η ακτινογραγία της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγε η ΑΑΔΕ, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν συνολικά 917 εταιρείες. Η συνολική ζημία αποτιμάται στα 206,2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 138 εκατ. ευρώ αφορούν διαφυγόντες φόρους και τα 68 εκατ. ευρώ ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024. Η επιχειρησιακή δομή του δικτύου αποτελούνταν από τέσσερα επιμέρους κυκλώματα, τα οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

«Αχυράνθρωποι» και οφειλές εκατομμυρίων από εργαζόμενους

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τουλάχιστον 80 «αχυρανθρώπους» χωρίς οικονομική επιφάνεια, οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, προστατεύοντας τους πραγματικούς ιδιοκτήτες από τις φορολογικές αρχές. Εμβληματικό της θρασύτητας των δραστών είναι το γεγονός ότι 12 από τους δηλωμένους διαχειριστές ήταν ήδη αποβιώσαντες, αλλά στο όνομά τους συνεχιζόταν κανονικά η έκδοση τιμολογίων.

Παράλληλα, η έρευνα έφερε στο φως περιπτώσεις απλών υπαλλήλων των καταστημάτων που βρέθηκαν «χρεωμένοι» με αστρονομικά ποσά:

Ταμίας εμφανίζεται με χρέη ύψους 18,4 εκατ. ευρώ.

Διανομέας (delivery) φέρεται να οφείλει 3 εκατ. ευρώ.

Λαντζέρισσα παρουσιάζει οφειλές 2,6 εκατ. ευρώ.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στις διαδρομές του χρήματος και στον βαθμό εμπλοκής του κάθε μέλους στο δίκτυο.