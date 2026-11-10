Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης, όπως έκανε γνωστό η κόρη του. Άνθρωπος χαμηλών τόνων που υπηρέτησε με αφοσίωση το θέατρο και την υποκριτική, είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το τελευταίο του καλλιτεχνικό αποτύπωμα ήταν συγγραφικό, με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη» το 2011.

Γεννημένος στη Σπάρτη το 1932, ο Χρήστος Δακτυλίδης ξεχώριζε για το ήθος και τη βαθιά θεατρική του συγκρότηση. Έκανε το ξεκίνημά του στο Θέατρο Τέχνης, ως απόφοιτος της δραματικής σχολής του Καρόλου Κουν το 1959. Έκτοτε, διέγραψε μια συνεπή πορεία στο ελεύθερο θέατρο, ενσαρκώνοντας αξιόλογους ρόλους σε παραστάσεις όπως η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και το «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Ιβάν Τουργκένιεφ (συμμετέχοντας στον θίασο των Αλεξανδράκη – Γεωργούλη).

Για μία ενδεκαετία, από το 1982 έως το 1993, αποτελούσε βασικό μέλος των θιάσων του Εθνικού Θεάτρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έλαβε μέρος σε 15 θεατρικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων ο «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, ο «Βασιλικός» του Αντώνη Μάτεση, το «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσερλινγκ, καθώς και ο «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά.

Η διαδρομή του στη μεγάλη οθόνη ξεκίνησε το 1960 με έναν σύντομο ρόλο στην κωμωδία του Γρηγόρη Γρηγορίου «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι». Από το 1966 εντάχθηκε στο δυναμικό της Φίνος Φιλμ, αναλαμβάνοντας δεύτερους ρόλους σε γνωστές ταινίες όπως:

«Κοινωνία Ώρα Μηδέν»

«Οι Σφαίρες Δε Γυρίζουν Πίσω»

«Εν Ονόματι του Νόμου»

«Εσχάτη Προδοσία»

«Θέμα Συνειδήσεως»

Η αυλαία της κινηματογραφικής του καριέρας έπεσε το 1985, με τη συμμετοχή του στο κοινωνικό δράμα «Θερμοκήπιο» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Σερντάρη.

Παράλληλα, σημείωσε έντονη δραστηριότητα στην τηλεόραση, κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση μέσα από τη θρυλική σειρά «Άγνωστος Πόλεμος». Πήρε επίσης μέρος σε παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης όπως το «Εν Τούτω Νίκα», ο «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής», ενώ άφησε το στίγμα του και στο «Θέατρο της Δευτέρας», συμμετέχοντας σε πάνω από δέκα τηλεοπτικές θεατρικές παραστάσεις.