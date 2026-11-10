Αργυρούπολη: Συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι για ληστεία σε βάρος 64χρονου

Στη σύλληψη τριών Αιγυπτίων προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από ληστεία σε βάρος 64χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:10, σε παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, κοντά στον σταθμό του Μετρό Αλίμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις άνδρες λήστεψαν με τη χρήση βίας έναν 64χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του.

Οι δράστες αφαίρεσαν δύο χρυσές αλυσίδες και τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε αστυνομική κινητοποίηση, με τους ανδρες να εντοπίζονται και να συλλαμβάνονται στην οδό Θήρας 28.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή τους εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ενώ βρέθηκαν και οι δύο χρυσές αλυσίδες που είχαν αφαιρεθεί από τον 64χρονο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.