Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη με κλεμμένο ΙΧ, σπασμένες μπάρες και σύγκρουση στη Νεάπολη

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 21χρονος οδηγός κλεμμένου αυτοκινήτου, επιχείρησε να ξεφύγει από αστυνομικό έλεγχο.

Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Περιπολικό έκανε σήμα στο ΙΧ να σταματήσει, καθώς έφερε κλεμμένες πινακίδες. Ο νεαρός οδηγός, όμως, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη με κατεύθυνση τον Περιφερειακό. Στο ύψος του Ωραιοκάστρου, ο 21χρονος έσπασε τις μπάρες των διοδίων και συνέχισε την πορεία του.

Η διαδρομή του έληξε στη Νεάπολη, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον συνέλαβαν στο σημείο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 19 Οκτωβρίου.

Στο ΙΧ επέβαινε και δεύτερο άτομο, το οποίο κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.