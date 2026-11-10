Διάρρηξη σε Κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο. Άδειασαν τις προθήκες

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Ναυπάκτου τα ξημερώματα μετά την θρασύτατη διάρρηξη που σημειώθηκε σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο της πόλης. Οι δράστες, με ΄΄σύμμαχό ΄΄ τους τη νύχτα παραβίασαν το προστατευτικό ρολό της εισόδου και στην συνέχεια έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο τους .

Η διάρρηξη αναφέρουν αστυνομικές πηγές εκτυλίχθηκε με γρήγορες κινήσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά, άδειασαν μέρος των κοσμημάτων και των ρολογιών που βρίσκονταν στις βιτρίνες και εξαφανίστηκαν.

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου ενώ ήδη εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες τόσο του καταστήματος αλλά και των διπλανών επιχειρήσεων . Επίσης εξετάζεται το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας.

Οι διαρρήκτες στην προσπάθεια τους να σβήσουν τα ίχνη τους έκαψαν το αυτοκίνητο με το οποίο έκαναν την διάρρηξη. Όπως φαίνεται στην ανάρτηση του Σωτήρη Καρέλη έφτασαν στο Αντίρριο και έκαψαν το όχημα που είχαν κλέψει από περιοχή της Πάτρας.