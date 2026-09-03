Βανδάλισαν σχολείο λίγες μέρες πριν το πρώτο κουδούνι

2 ακόμη σχολεία βανδαλίστηκαν από αγνώστους, αυτή τη φορά στο δήμο Μεγάρων.

Πρόκειται για το 3ο Δημοτικό σχολείο Μεγάρων και το γυμνάσιο Νέας Περάμου, που πρόσφατα είχαν αναβαθμιστεί από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Οι φρεσκοβαμμένες επιφάνειες καλύφθηκαν με προσβλητικά γκράφιτι και συνθήματα, όπως καταγγέλει ο Δήμος.

Στα σχολικά κτίρια έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών προκειμένου να υποδεχθούν τους μαθητές την ημέρα του Αγιασμού.