Οικονομική “ανάσα” για παραγωγούς τριφυλιού

4,14 εκατ. ευρώ δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τους καλλιεργητές που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η στήριξη επεκτείνεται πλέον σε ακόμη έξι Περιφερειακές Ενότητες: Ηλεία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Φθιώτιδα και Φλώρινα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς διαμορφώνονται τα ποσά:

Η διεύρυνση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανεβάζει σε 22 τον συνολικό αριθμό των καλυπτόμενων περιοχών. Τα μπλόκα στη διακίνηση ζωοτροφών, που επιβλήθηκαν για λόγους βιοασφάλειας, χτύπησαν την παραγωγή και την κτηνοτροφία.

Τα ποσά της αποζημίωσης ορίζονται ως εξής:

10 ευρώ ανά στρέμμα για τις ξηρικές καλλιέργειες

20 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποιοτικές καλλιέργειες

Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις και την πληρωμή

Οι δικαιούχοι παραγωγοί πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων ανοίγει στην πλατφόρμα myBusinessSupport, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.Η εξόφληση των δικαιούχων δεν θα αργήσει, καθώς η πληρωμή της ενίσχυσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2026.