Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της

Η καταγγελία της εγγονής της στην αστυνομία που δεν την είχε δει περίπου δέκα χρόνια

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας, αναζήτησαν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί. Το συγκεκριμένο στοιχείο ενίσχυσε τις υποψίες και οδήγησε τις Αρχές σε περαιτέρω έρευνα.

Σήμερα, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα έφτασαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια και ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση.

Αρχικά, οι έρευνες δεν έδωσαν κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά τη διάρκειά τους, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, η ταφή έγινε με σκοπό να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός της και να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της έρευνας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου και της ταφής της ηλικιωμένης.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση.