Πειραιάς: Συνελήφθησαν οι τέσσερις για την επίθεση σε οδηγό λεωφορείου

Ταυτοποιήθηκαν από την Τροχαία Πειραιά – Ο οδηγός κλήθηκε και έδωσε κατάθεση – Το μήνυμα της Hellenic European Drivers στους επαγγελματίες οδηγούς.

Άμεση εξέλιξη είχε η υπόθεση της επίθεσης που δέχθηκε οδηγός λεωφορείου στην Ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά, την οποία αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ALPHA.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA, οι τέσσερις άνδρες που επέβαιναν στο αγροτικό όχημα και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του οδηγού ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Τροχαίας Πειραιά. Ο οδηγός ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και κλήθηκε από τις Αρχές, όπου έδωσε κατάθεση για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του.Το βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος ο οδηγόςΤο περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Μιαούλη, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά.

Όπως είχε περιγράψει ο οδηγός αποκλειστικά στον ALPHA, την ώρα που πέρασε στην αριστερή λωρίδα προκειμένου να προσεγγίσει τον τερματικό σταθμό, το αγροτικό όχημα τον πλησίασε και ακολούθησε ένταση. Οι τέσσερις επιβαίνοντες κατέβηκαν από το όχημα, άρχισαν να τον βρίζουν, να του κάνουν χειρονομίες και να κινούνται απειλητικά γύρω από το λεωφορείο.

“Mη φοβάστε να μιλάτε”.

Μετά τη γνωστοποίηση της σύλληψης των τεσσάρων, ο Σταύρος Ταταράκης διαχειριστής της ομάδας επαγγελματιών οδηγών στο Facebook Hellenic European Drivers δημοσίευσε τη νεότερη εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στους συναδέλφους του να μη φοβούνται να καταγγέλλουν όσα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους και να μιλούν για περιστατικά βίας, απειλών ή επιθέσεων πίσω από το τιμόνι.