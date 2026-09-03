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Προαστιακός: Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία με 170 επιβάτες στον Ασπρόπυγο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/09/2026 17:29
Προαστιακός: Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Σήμερα (03/09.26) στις 14:45, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας αποδίδεται σε τεχνική βλάβη, ενώ μέσα στην αμαξοστοιχία βρίσκονταν 170 επιβάτες.

Η Hellenic Train, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, φρόντισε να δρομολογηθούν λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους. Ωστόσο, εξαιτίας του συμβάντος , υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεχίζει να διερευνά τα αίτια της βλάβης.

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