Οπλοστάσιο έκρυβε στο σπίτι του 60χρονος .

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 60χρονο στα Βορίζια του δήμου Φαιστού.Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου kalasnikof ,

τύπου , ένα περίστροφο,

ένα κυνηγετικό όπλο ,

, δύο γεμιστήρες,

869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μία θήκη περιστρόφου,

τέσσερις αορτήρες.