Νέος τραυματισμός τουρίστριας από jet blast

Μια 80χρονη Αγγλίδα τραυματίστηκε όταν πήγε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου να παρακολουθήσει απογείωση αεροσκάφους.

Τα αέρια από τους κινητήρες παρέσυραν την ηλικιωμένη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.

Συγκίνηση προκαλεί η εικόνα των διασωστών του ΕΚΑΒ με τους συγγενείς της, να σχηματίζουν ασπίδα πάνω από το σώμα της για να την προστατεύσουν από άλλο αεροσκάφος που ετοιμαζόταν για απογείωση. Η 80χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή Βίντεο: Skiathoslife.gr