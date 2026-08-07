Π. Φάληρο- Φωτιά σε κατάστημα, προληπτική εκκένωση πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στο Παλαιό Φάληρο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη Λεωφόρο Αμφιθέας, κοντά στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς, με τις Αρχές να προχωρούν στην προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το κατάστημα, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο κανείς από τους ενοίκους.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα, δίνοντας μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.