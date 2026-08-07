Φωτιά στην Αχλαδιά Σητείας

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά, στη Σητεία της Κρήτης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σητείας, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Η περιοχή βρισκόταν την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή Βίντεο/Facebook/Μανώλης Δασκαλάκης