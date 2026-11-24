Με στάσεις εργασίας θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Όπως γνωστοποίησαν τα σωματεία των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Τραμ), οι συρμοί θα λειτουργήσουν κανονικά μόνο από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, ώστε να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση των απεργών και των πολιτών στο συλλαλητήριο. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Με τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση, τα σωματεία διαμαρτύρονται ενάντια στην ακρίβεια, τη λιτότητα και τον κρατικό προϋπολογισμό, τον οποίο συνδέουν με την πολεμική εμπλοκή. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους ζητούν:

-Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις και γενναία αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία.

-Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, παράλληλα με την αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας.

–Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

-Μείωση και πλαφόν στις τιμές του ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και κατάργηση ή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ:

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι τελικές αποφάσεις των σωματείων των εργαζομένων. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέσα στη σημερινή ημέρα (Τρίτη 24 Νοεμβρίου) για το αν θα συμμετάσχουν με στάσεις εργασίας (συνήθως από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη) ή αν θα κινηθούν κανονικά.

Τρένα και Προαστιακός (Hellenic Train): Δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία ή τα σωματεία των σιδηροδρομικών για ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές τροποποιήσεις θα υπάρξουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν ναυτεργατικά σωματεία, αφήνοντας ανεκτέλεστα πολλά προγραμματισμένα ταξίδια.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, επηρεάζοντας διάφορους τύπους πλοίων και λιμάνια ανά την επικράτεια. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αποφάσισαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και έκτακτες αμοιβές.

Παράλληλα, στην ατζέντα των αιτημάτων τους βρίσκονται η καθιέρωση 35ωρου την εβδομάδα, η αύξηση των οργανικών συνθέσεων στα πληρώματα και αυστηρότερα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα — με έμφαση στη θωράκιση των ναυτικών που ταξιδεύουν σε εμπόλεμες ζώνες.