Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής, με αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στον Κηφισό και στη Μεσογείων.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, ενώ στην Αττική Οδό οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς σε ορισμένα σημεία οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα. Τα οχήματα κινούνται με μεγάλες δυσκολίες, ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στην Παραλιακή τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα χρειαστούν περισσότερο από 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, ενώ αντίστοιχος χρόνος αναμονής καταγράφεται και στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.