Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά στη Ρόδο

Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στη Ρόδο, με τον Αρχάγγελο να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που δοκιμάζονται από τα ορμητικά νερά.

Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο και κατέληξε στο νερό, ενώ οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκεκριμένο όχημα δεν είχε επιβάτες.

Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και προβλήματα στην κυκλοφορία δυσκολεύουν τις μετακινήσεις. Σε ορισμένα σημεία, η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για οδηγούς και πεζούς.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και σε άλλες περιοχές του νησιού. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερά.

Πηγή φωτογραφίες / Tsampikos Magkos/ Rodos live news 24h