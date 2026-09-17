Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Ποσειδώνος

Τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή της Γλυφάδας, είχε σαν αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους, τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες του οχήματος.

Σύμφωνα με Ελληνική Αστυνομία, τη ζωή τους, έχασαν, ένας 26χρονος, ένας 23χρονος, και ένας ακόμη άνδρας αγνώστων στοιχείων.

Στο νοσοκομείο ωστόσο, νοσηλεύονται άλλοι δυο 18χρονοι, όπου ο ένας από αυτούς, είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, και στη συμβολή των οδών της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς.

Επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, και προσέκρουσε σε μάντρα.

Τραυματίστηκαν και τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο ΙΧ, από τους οποίους, οι δυο χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν, και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται με βαριά τραύματα.